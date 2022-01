“Ecco dove l’abbiamo già vista”. UeD: chi è Federica Aversano, nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Uomini e Donne la bellezza è di casa. Certo chiunque abbia mai avuto a che fare con un rappresentante dell’altro sesso sa bene che non c’è solo l’estetica. Ma pure quella conta, non poco. E così in tanti hanno notato una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri. Il tronista che in passato aveva cercato di conquistare Sophie Codegoni è da tempo nel dating show di Maria De Filippi. Super tatuato, fisico scolpito, capelli cortissimi ed occhi chiari Matteo ha saputo imporsi all’attenzione del pubblico, femminile e non, per il suo carattere e i suoi modi di fare. La sua timidezza e la sua dolcezza, la sua gentilezza gli consentirono di trovare un buon feeling con Sophie. La storia però non decollò. E adesso tra le pretendenti di Matteo Ranieri c’è un volto che sicuramente alcuni di voi avranno già ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Uomini e Donne la bellezza è di casa. Certo chiunque abbia mai avuto a che fare con un rappresentante dell’altro sesso sa bene che non c’è solo l’estetica. Ma pure quella conta, non poco. E così in tanti hanno notato una delle corteggiatrici di. Il tronista che in passato aveva cercato di conquistare Sophie Codegoni è da tempo nel dating show di Maria De Filippi. Super tatuato, fisico scolpito, capelli cortissimi ed occhi chiariha saputo imporsi all’attenzione del pubblico, femminile e non, per il suo carattere e i suoi modi di fare. La sua timidezza e la sua dolcezza, la sua gentilezza gli consentirono di trovare un buon feeling con Sophie. La storia però non decollò. E adesso tra le pretendenti dic’è un volto che sicuramente alcuni di voi avranno già ...

sole24ore : Niente ritiro pensione senza green pass. Ecco l’elenco definitivo delle attività dove non serve… - Adnkronos : Il decreto 'acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022'. Ecco l'elenco dei negozi dove non serve il… - comedicoiooo : ecco dove li avevo visti #gfvip - Kick57624616 : RT @aAnnanka: - foolcomf84 : @infastiditowho @amzmilfs Ah ecco, adesso la rigiriamo perché non era la celiachia? Non sapete proprio dove attaccarvi per trovare il marcio -