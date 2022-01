Discesa libera | Kilde domina la Streif Poi Clarey e Mayer | male gli italiani

Advertising

ItaliaTeam_it : ?? DOMME ?? Grande gara a Wengen, Dominik Paris è terzo nella discesa libera! #ItaliaTeam | @Fisiofficial - RaiSport : Coppa del Mondo di #sci A #Kilde la discesa libera di #Kitzbuehel Completano il podio Clarey e Mayer. Primo degli… - ShootinStarRike : RT @AntoDamiano1996: La Rai indica la discesa libera maschile di #Beijing2022 alle ore 28 di sabato 5 febbraio. Quindi Sanremo dovrebbe c… - AntoDamiano1996 : La Rai indica la discesa libera maschile di #Beijing2022 alle ore 28 di sabato 5 febbraio. Quindi Sanremo dovrebbe chiudere per le 26.30 - wearenick : Se non avete mai visto una discesa libera guardate adesso la Streif a Kitzbuhel, è uno spettacolo incredibile -

Ultime Notizie dalla rete : Discesa libera

Non sorride all'Italia la primadi Kitzbuhel sulla mitica Streif. E' il norvegese Aamodt Kilde a prendersi il trionfo, e ... Servirà migliorare molto in ottica secondadi domenica. ...Il norvegese Aleksander Kilde trionfa nelladi Kitzbuehel valevole per la Coppa del mondo di sci alpino . Completano il podio la sorpresa francese Clarey (+0"42) e l'austriaco Mayer (+0"67). Fuori dal podio Marco Odermatt, il ...La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022 aggiornata dopo la discesa libera di Kitzbuhel di venerdì 21 gennaio 2022.Il norvegese Aleksander Kilde trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel valevole per la Coppa del mondo di sci alpino. Completano il podio la sorpresa francese Clarey e l'austriaco Mayer. Primo degli ...