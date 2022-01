Sostanze chimiche nell’ambiente | “A rischio la stabilità degli ecosistemi terrestri”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’inquinamento chimico nel mondo ha raggiunto livelli non più sostenibili per la salute umana. Pesticidi, composti industriali, plastica e antibiotici pervadono il pianeta e minacciano laglobali da cui dipende l’umanità. Lo afferma uno studio dello Stockholm Resilience Center (SRC) pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology. I ricercatori hanno calcolato che sono 350mila lesintetiche che dalla vetta del Monte Everest alle profonditàoceani hanno attraversato il “confine planetario”, ovvero il punto in cui i cambiamenti provocati dall’uomo rendono la Terra un ambiente non più stabile. In che modo? Ad esempio, i pesticidi utilizzati per eliminare un parassita spazzano via molti altri insetti e forme di vita ...