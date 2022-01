Bollette:Confcommercio,+76% per terziario,conto sfiora 20mld (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Il caro energia sta colpendo pesantemente le imprese del commercio, della ricettività e della ristorazione che nel 2022, nonostante le misure di contenimento già adottate dal Governo, dovranno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Il caro energia sta colpendo pesantemente le imprese del commercio, della ricettività e della ristorazione che nel 2022, nonostante le misure di contenimento già adottate dal Governo, dovranno ...

Advertising

ioloraccolgo : Bollette: Confcommercio,+76% per terziario, conto sfiora 20mld - Confcommercio : #caroenergia Imprese sempre più soffocate dai costi. Nel 2022 oltre il 75% di aumento complessivo per le #bollette… - iconanews : Bollette:Confcommercio,+76% per terziario,conto sfiora 20mld - UnicaRadio : Confcommercio Nuoro: Stangata bollette energia La denuncia arriva da Confcommercio Nuoro Ogliastra, che chiede all… - PantheonVerona : L'associazione scaligera presieduta da Stefano De Beni afferma che, a causa del rincaro delle bollette, dei carbura… -