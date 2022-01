La cantante Hana Horkà si fa infettare per avere il Green pass: morta di Covid a 57 anni (Di martedì 18 gennaio 2022) Cerca di contrarre il virus per poter evitare di farsi inoculare il vaccino e vivere lo stesso senza restrizioni, ma il Covid l'ha portata via. La cantante folk no vax della Repubblica Ceca Hana Horká ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) Cerca di contrarre il virus per poter evitare di farsi inoculare il vaccino e vivere lo stesso senza restrizioni, ma ill'ha portata via. Lafolk no vax della Repubblica CecaHorká ...

