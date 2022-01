(Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nell’ambito dei controlli sul territorio della terza Municipalità finalizzati a prevenire il fenomeno dei cosiddetti incendi deiper la festività di Sant’personale della Polizia Locale, appartenente all’Unità Operativa Stella hanno rinvenuto all’interno del Parco San Gennaro, a Napoli, attualmente chiuso al pubblico insieme al personale del Servizio Verde della Città 100inoltre a diverse cumuli disi, accuratamente nascoste, pronti ad alimentare i fuochi con conseguente grave danno per la salute pubblica. Sempre all’interno della Sanità gli agenti della municipale congiuntamente agli uomini e ai mezzi dell’ ufficio Rimozione carcasse, precisamente in Vico Taverna nova, Vico Castrucci e Salita Miradois ...

anteprima24 : ** Falò di San Antonio, rinvenute cento pedane di legno e ingombranti ** - anteprima24 : ** #Falò San Antonio, la denuncia da #Napoli: 'Danni alla #Chiesa di San Eligio' ** - anteprima24 : ** Falò di San Antonio, agenti aggrediti da un gruppo di ragazzi **

Hanno acceso unper la ricorrenza di Sant'Antonio Abate e quando hanno visto arrivare i poliziotti, intervenuti ... Gli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e del CommissariatoGiovanni - ......e asini lanciati in corsa per attraversare vari, nel cuore della notte d'inverno, come rito di purificazione per evitare che gli animali si ammalino: è la tradizione ripresa quest'anno a...