Agenzia delle Entrare, addio aggio cartelle di pagamento: cosa cambia (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Agenzia delle Entrate ha detto stop all’aggio sulle cartelle di pagamento. Con l’approvazione del provvedimento dell’direttore dell’Ente, Ernesto Maria Ruffini, il nuovo modello di cartella di pagamento, attivo a partire dal primo gennaio 2022, cambia. Stop aggio, come cambiano le cartelle Ma, senza aggio, come cambieranno le cartelle esattoriali? Semplicemente, spariscono gli oneri di riscossione, del 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni. Senza aggio, nelle nuove cartelle viene eliminata anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per ... Leggi su fmag (Di martedì 18 gennaio 2022) L’Entrate ha detto stop all’sulledi. Con l’approvazione del provvedimento dell’direttore dell’Ente, Ernesto Maria Ruffini, il nuovo modello di cartella di, attivo a partire dal primo gennaio 2022,. Stop, comeno leMa, senza, come cambieranno leesattoriali? Semplicemente, spariscono gli oneri di riscossione, del 3% o 6%somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni. Senza, nelle nuoveviene eliminata anche la quota pari all’1%somme iscritte a ruolo per ...

