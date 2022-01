Rissa sul Lungomare di Salerno | 4 vigili urbani feriti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Sono 4 idiin una megadi extracomunitari sedata dalla polizia municipale, con quattro operatori. L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30 di domenica a: un gruppo di cittadini stranieri ha prima dato vita a una zuffa, per poi iniziare a lanciare bottiglie di vetro contro i passanti. Prontamente sono intervenute le pattuglie della municipale, e in seguito anche l’esercito. Gli operatori della polizia locale hanno spento laarrestando uno dei facinorosi, poi processato per direttissima dopo essere risultato ubriaco e sotto effetto di stupefacenti. Sull’episodio si registra l’intervento del rappresentante sindacale dei caschi bianchi, Angelo Rispoli che nel ...