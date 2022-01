Il falso mito di Insigne e Dybala leader, basta col mito del capitano (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Oh capitano mio capitano”, e tutti in piedi sugli spalti come sui banchi dell’Attimo fuggente recitando – per lo più inconsapevolmente – i versi di Walt Whitman. “C’è solo un capitano” nella traduzione romantica da stadio. Come se nel frattempo il mondo lì fuori (ma anche lì dentro, nel calcio) non fosse cambiato tanto da ridurre il simbolo del trascinatore, dell’uomo in più, del carismatico sindacalista di spogliatoio, a un Dybala qualunque. Non c’è più un capitano da mo. Ce ne sono una miriade: precari, posticci, imposti, a termine. La fascia al braccio s’è persa di significato fino a diventare una specie di personalissimo passaporto diplomatico: puoi abbaiare all’arbitro senza farti ammonire. E questo è quanto. Per cui fa un po’ tenerezza l’opinionismo dell’indignazione che ancora ci crede. Che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Ohmio”, e tutti in piedi sugli spalti come sui banchi dell’Attimo fuggente recitando – per lo più inconsapevolmente – i versi di Walt Whitman. “C’è solo un” nella traduzione romantica da stadio. Come se nel frattempo il mondo lì fuori (ma anche lì dentro, nel calcio) non fosse cambiato tanto da ridurre il simbolo del trascinatore, dell’uomo in più, del carismatico sindacalista di spogliatoio, a unqualunque. Non c’è più unda mo. Ce ne sono una miriade: precari, posticci, imposti, a termine. La fascia al braccio s’è persa di significato fino a diventare una specie di personalissimo passaporto diplomatico: puoi abbaiare all’arbitro senza farti ammonire. E questo è quanto. Per cui fa un po’ tenerezza l’opinionismo dell’indignazione che ancora ci crede. Che ...

Advertising

veniovanni : RT @napolista: Il falso mito di #Insigne e #Dybala leader, basta col mito del #capitano Inutile scandalizzarsi per i loro comportamenti, o… - napolista : Il falso mito di #Insigne e #Dybala leader, basta col mito del #capitano Inutile scandalizzarsi per i loro comport… - FilippoDeLuca : RT @colvieux: C’è un mito falso a mio avviso, per il quale siamo moralmente obbligati a dialogare con chiunque e trovare un compromesso. Qu… - n3tr4mbl3r1 : RT @colvieux: C’è un mito falso a mio avviso, per il quale siamo moralmente obbligati a dialogare con chiunque e trovare un compromesso. Qu… - kleist13 : RT @colvieux: C’è un mito falso a mio avviso, per il quale siamo moralmente obbligati a dialogare con chiunque e trovare un compromesso. Qu… -