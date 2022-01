Col braccio in silicone per il vaccino a Biella | l' odontoiatra non è più sospeso e ha riaperto lo studio dentistico

Advertising

Canone_Inverso_ : RT @JohnVincis: @DReqvenge2020 @radioestetista @noircesare @Morfeus16073472 @ZombieBuster5 @la_zoth @MartynaCanoneI1 Fan tutti cosí, se fan… - KRISKSB : @BentivogliMarco C'era anche il grembiulino nero col fiocco... E si alzava il braccio per salutare... ???????????? - schieppo871 : @denisbellini1 @FabRavezzani #Marelli parlava cosi nel 2019 quando Alex Sandro colpiva la palla col braccio di schi… - defrogging : L'amica infermiera va licenziata in tronco se confonde il prelievo al braccio col prelievo dal serbatoio della benz… - clamar65 : RT @JohnVincis: @DReqvenge2020 @radioestetista @noircesare @Morfeus16073472 @ZombieBuster5 @la_zoth @MartynaCanoneI1 Fan tutti cosí, se fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Col braccio

TGCOM

Quando l'odontoiatra, finito sulle principali testate internazionali , si era presentato all'hub con ilin silicone era infatti già sospeso proprio perché non vaccinato. Pochi giorni dopo l'...... che ha iniziato a scaldare il: avrebbe chiuso con 32 punti (su 63 attacchi, percentuale ... Bossolasco avrebbe potuto giocare solo in seconda linea, Garelli si è allenatocontagocce, di qui ...La sospensione è revocata perché Guido Russo si è vaccinato. Rimangono aperte la questione disciplinare e quella giudiziaria ...Nel recupero della quindicesima giornata l’Aglianese crolla sotto i colpi del Lentigione, che si impone con merito per 3-0 Comincia male il nuovo anno per l’Aglianese, che a Sorbolo cade sotto i colpi ...