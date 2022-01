Borsa: Europa apre in calo, Parigi - 0,95%, Londra - 0,52% (Di venerdì 14 gennaio 2022) Apertura in ribasso per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,95% a 7.132 punti, Londra lo 0,52% a 7.524 punti, Francoforte lo 0,64% a 15.929 punti e Madrid lo 0,55% a 8.768 punti. . 14 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Apertura in ribasso per le principali borse europee.cede lo 0,95% a 7.132 punti,lo 0,52% a 7.524 punti, Francoforte lo 0,64% a 15.929 punti e Madrid lo 0,55% a 8.768 punti. . 14 ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa apre in calo, Parigi -0,95%, Londra -0,52%: Segno meno anche per Francoforte (-0,64%) e Madrid (-0,55… - CDEUnimi : RT @europainitalia: Oggi le donne rappresentano solo il 30% dei membri dei consigli di amministrazione delle maggiori società quotate in bo… - infoiteconomia : Borsa: Europa rallenta nel finale con New York, Milano +0,2% - infoiteconomia : Borsa: Europa cerca il recupero nel finale, Milano +0,47% sostenuta dall'auto - infoiteconomia : Borsa: Europa cerca il recupero nel finale, Milano +0,47% sostenuta dall'auto -3- -