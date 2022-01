Fiumicino. Studenti della “Rodano” al freddo, i genitori: “Riattivate i termosifoni” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fiumicino – Sono al freddo. I bambini della scuola primaria Rodano di Fiumicino stanno seguendo le lezioni con cappotto, guanti, sciarpe e cappucci. D’altro canto le temperature di questi giorni sono estremamente rigide e vige l’obbligo di tenere aperte le finestre a causa del Covid. I genitori dei piccoli Studenti insorgono contro “una situazione che va avanti da novembre da quando sono stati disattivati i termosifoni ‘per non inquinare’ ci è stato detto e hanno attivato solo i condizionatori centralizzati che funzionano a energia solare. Il problema è che puntualmente non funzionano. Vanno in blocco”. Risentiti e anche amareggiati per una situazione che non sembra trovare la soluzione i genitori dei piccoli alunni sottolineano: ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022)– Sono al. I bambiniscuola primariadistanno seguendo le lezioni con cappotto, guanti, sciarpe e cappucci. D’altro canto le temperature di questi giorni sono estremamente rigide e vige l’obbligo di tenere aperte le finestre a causa del Covid. Idei piccoliinsorgono contro “una situazione che va avanti da novembre da quando sono stati disattivati i‘per non inquinare’ ci è stato detto e hanno attivato solo i condizionatori centralizzati che funzionano a energia solare. Il problema è che puntualmente non funzionano. Vanno in blocco”. Risentiti e anche amareggiati per una situazione che non sembra trovare la soluzione idei piccoli alunni sottolineano: ...

