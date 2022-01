Biscotti al cocco ripieni di morbido cioccolato bianco | ricetta veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 11 gennaio 2022) Rinunciare ad un buon biscotto è cosa ardua ma rinunciare ad un biscotto diè praticamente impossibile. Ialcon cuore disono deliziosi e il loro odore farà venire a tutti l’acquolina in bocca. La pasta frolla racchiude una crema distrepitosa e sul palato, dopo il primo assaggio, si scioglierà praticamente in bocca. Non fate l’errore di lasciarvi ingannare dall’aspetto semplice e tradizionale di questi dolcetti. L’apparenza inganna sempre, anche in cucina. Gli ingredienti utili per preparare isono: 100 gr di farina 00 75 gr di zucchero 240 gr dirapè 75 gr di burro mezza bustina di lievito in polvere per dolci 2 uova Sale ...