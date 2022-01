Insigne fuori per infortunio, i tifosi del Napoli lo applaudono (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Applausi e cori di incitamento per Lorenzo Insigne, costretto a lasciare il terreno di gioco per un infortunio muscolare nel primo tempo della sfida tra Napoli e Sampdoria. Il capitano dei partenopei dalla prossima stagione giocherà in Canada con il Toronto, una scelta che ha diviso la tifoseria che comunque oggi al “Maradona” ha voluto incitare il giocatore, non facendogli mancare il proprio sostegno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Applausi e cori di incitamento per Lorenzo, costretto a lasciare il terreno di gioco per unmuscolare nel primo tempo della sfida trae Sampdoria. Il capitano dei partenopei dalla prossima stagione giocherà in Canada con il Toronto, una scelta che ha diviso la tifoseria che comunque oggi al “Maradona” ha voluto incitare il giocatore, non facendogli mancare il proprio sostegno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

