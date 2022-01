Sara Ricci chiede scusa per il dolore che mostra | “Sono gonfia | sono molto provata”

(Di sabato 8 gennaio 2022) La morte di Paolo Calissano ha sconvoltoma l’attrice trova la forza per parlarne a Verissimo, lo deve a lui che era un collega speciale, un amico, un uomo gentile che merita la verità. Scorrono le immagini cheno Paolo Calissano durante la sua carriera. E’ stato sul set di Vivere chel’ha conosciuto e rivedendolo sorride e alterna le emozioni. Dagli occhi lucidi di gioia per i ricordi a quelli tristi e a tratti disperati per la morte di Paolo. Dicono che potrebbero essersi ucciso maè tra quelli che non ci credono e ha intenzione di dirlo con forza, convinta. Racconta di lui e della loro amicizia speciale, punta il dito contro chi si è approfittato di lui e provaquando Silvia Toffanin riporta alla memoria del pubblico l’anno in ...

Verissimo ricorda Paolo Calissano , morto a fine dicembre per cause ancora da accertare, nelle parole della collega e amica. L'attrice, ospite oggi pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin, racconta come sia venuta a conoscenza dell'improvvisa morte del noto volto televisivo e lo ricorda con parole cariche di ...è intervenuta a 'Verissimo', su Canale 5, per ricordare Paolo Calissano , attore con cui ha condiviso numerose esperienze. 'Appena ho visto la notizia della sua morte sono scoppiata a ...L'attrice, ospite a Verissimo, ricorda il collega e amico, scomparso di recente: "“La morte di Paolo non è stata qualcosa di voluto. So che aveva voglia di riscattarsi" ...“Quando ho saputo la notizia della scomparsa di Paolo sono scoppiata a piangere. È un dolore incredibile, sono molto provata”. Sara Ricci, ospite sabato 8 gennaio a "Verissimo", ricorda commossa il co ...