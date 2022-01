Barcellona, cambia il futuro di Depay? L’indizio arriva dai social (Di martedì 4 gennaio 2022) Depay ha fatto un cambio particolare sul suo profilo social. Indizio di mercato? L’attaccante olandese può lasciare il Barcellona? Depay ha cambiato la sua foto Instagram. Niente di strano, se non fosse che l’immagine scelta sul suo profilo social fosse quella che lo vedeva ritratto con la maglia del Barcellona. Non solo, perché l’olandese ha anche cancellato la didascalia in cui diceva di giocare per i blaugrana. Che sia questo un indizio di mercato sul suo futuro? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022)ha fatto un cambio particolare sul suo profilo. Indizio di mercato? L’attaccante olandese può lasciare ilhato la sua foto Instagram. Niente di strano, se non fosse che l’immagine scelta sul suo profilofosse quella che lo vedeva ritratto con la maglia del. Non solo, perché l’olandese ha anche cancellato la didascalia in cui diceva di giocare per i blaugrana. Che sia questo un indizio di mercato sul suo? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

babylonboss : Andarci a giugno al Barcellona non cambia niente a #Morata , resterà non per volontà sua ma perché siamo con le pez… - infoitsport : Morata Barcellona, cambia tutto: ora lo spagnolo può restare alla Juve - zazoomblog : Morata Barcellona cambia tutto: ora lo spagnolo può restare alla Juve - #Morata #Barcellona #cambia #tutto: - Daniele20052013 : Morata Barcellona, cambia tutto: ora lo spagnolo può restare alla Juve - Sgang1908 : Quindi fatemi capire: La notizia del #Barcellona su #Morata è uscita 48 ore fa. Prima della quale la Juve GIÀ VOLE… -