Covid: Bassetti, '2022? In primavera 95% italiani protetti e virus depotenziato' (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "Per la primavera 2022 avremo il 95% della popolazione protetta" da Covid-19, "o per via diretta perché le persone hanno fatto la malattia o indirettamente perché coperte dal vaccino. In entrambi i casi ci... Leggi su europa.today (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "Per laavremo il 95% della popolazione protetta" da-19, "o per via diretta perché le persone hanno fatto la malattia o indirettamente perché coperte dal vaccino. In entrambi i casi ci...

Advertising

SkyTG24 : Omicron, Bassetti: 'Tre dosi di vaccino evitano il ricovero' - Adnkronos : Per Bassetti 'in primavera il 95% degli italiani sarà protetto' dal #covid. - Adnkronos : #Covid, #Bassetti: 'Forse a primavera 2022 tireremo il fiato'. - telodogratis : Covid: Bassetti, ‘2022? In primavera 95% italiani protetti e virus depotenziato’ - GiovanniGiuber1 : @Lorellastelle @vito65_ono @andreapezzi Tanto per dirne uno il buon Bassetti, noto no vax, ha ammesso che sono stat… -