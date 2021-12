Million Day Estrazione 18 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi | estrazione Million Day alle ore 19 | 00

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 18 dicembre 2021) In occasione di sabato 18si tiene una nuovadelDay. La lotteria torna a fare compagnia ai suoi affezionati giocatori mettendo a disposizione come sempre il primo premio da 1 milione di euro. L’appuntamento si tiene a partire dore 19:00 e sarà possibile controllare la cinquina vincente sin da qualche minuto dopo per scoprire se è vinto qualche premio. Tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica:day Lotto SuperEnalotto EuroJackpotDay: come si gioca Per partecipare basta eseguire una giocata con il pronostico dei 5estratti, scegliendoli tra quelli a disposizione. Giocando la cifra di 1 euro sarà ...