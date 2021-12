Aumento della povertà educativa e pandemia, cosa fare. Ne parliamo con il Professor Simone Digennaro. [INTERVISTA] (Di giovedì 9 dicembre 2021) La povertà educativa è un problema che da diversi anni è al centro dell’azione di Governo, Fondazioni bancarie e Terzo settore per il suo contrasto. La complessità nasce dal suo fenomeno multidimensionale che deriva dal contesto economico, sociale e familiare in cui vivono i minori. Ne abbiamo parlato con il Professor Simone Digennaro, Presidente dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. L'articolo Aumento della povertà educativa e pandemia, cosa fare. Ne parliamo con il Professor Simone Digennaro. INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 dicembre 2021) Laè un problema che da diversi anni è al centro dell’azione di Governo, Fondazioni bancarie e Terzo settore per il suo contrasto. La complessità nasce dal suo fenomeno multidimensionale che deriva dal contesto economico, sociale e familiare in cui vivono i minori. Ne abbiamo parlato con il, Presidente dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. L'articolo. Necon il

Advertising

ladyonorato : Rispetto agli anni precedenti, nel 2021 (grazie a Iva Cini?) abbiamo un aumento drammatico della mortalità in ecces… - rtl1025 : ?? Il governo della #Danimarca ha deciso di chiudere le scuole, incentivare il lavoro da casa e limitare la vita not… - Agenzia_Ansa : E' boom della povertà: nel 2020 due milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevan… - LucaWebGrifo : RT @PerugiaViVa: #meteo #umbria (9-12) Nebbie e foschie in alcune vallate. ??? Irregolarmente nuvoloso al mattino, aumento della nuvolosità… - PerugiaViVa : #meteo #umbria (9-12) Nebbie e foschie in alcune vallate. ??? Irregolarmente nuvoloso al mattino, aumento della nuvo… -