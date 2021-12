Manchester United-Young Boys, Champions League: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sesta e Ultima giornata del Gruppo F di Champions League che mette di fronte il Manchester United e lo Young Boys. I Red Devils hanno già archiviato la pratica qualificazione agli ottavi di finale grazie alla vittoria sul Villarreal, che ha portato gli inglesi al primo posto in solitaria, a quota 10 punti. Partita che ha il sapore di una passerella quindi per lo United, che cercherà di salutare nel migliore dei modi il pubblico dell’Old Trafford, in attesa della fase successiva della competizione. Match invece importante per gli svizzeri, che hanno ancora qualche flebile speranza di arrivare alla terza posizione valida per l’accesso all‘Europa League. La squadra di Wagner dovrà infatti battere gli inglesi e sperare contemporaneamente nella sconfitta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sesta e Ultima giornata del Gruppo F diche mette di fronte ile lo. I Red Devils hanno già archiviato la pratica qualificazione agli ottavi di finale grazie alla vittoria sul Villarreal, che ha portato gli inglesi al primo posto in solitaria, a quota 10 punti. Partita che ha il sapore di una passerella quindi per lo, che cercherà di salutare nel migliore dei modi il pubblico dell’Old Trafford, in attesa della fase successiva della competizione. Match invece importante per gli svizzeri, che hanno ancora qualche flebile speranza di arrivare alla terza posizione valida per l’accesso all‘Europa. La squadra di Wagner dovrà infatti battere gli inglesi e sperare contemporaneamente nella sconfitta ...

