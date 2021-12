I campi da calcio della mia vita

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) A San Lorenzo, un quartiere storico di Roma stretto tra il cimitero monumentale del Verano e le Mura aureliane, c’è un campo daa 11 che vogliono smantellare. Sta lì dal 1926, quando il terreno venne donato alla Fondazione dei Cavalieri di Colombo per “essere messo a disposizione gratuita delle parrocchie, delle scuole, delle colonie egioventù romana in genere … e per migliorare direttamente ed indirettamente le condizioni didel quartiere”. È un campo di pozzolana, di quelli che fanno rimbalzare male il pallone, che quando cadi te lo ricordi per settimane. È anche un campo un po’ maltrattato, con l’erba cattiva che cresce ai bordi, in uno strano tentativo del verde di prendersi un pezzo di terra fatto per essere arido. Ma è anche un campo bello, stretto tra palazzi centenari, che apre lo sguardo di chi ci abita ...