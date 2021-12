Rugby, Coppe europee: il primo turno di Champions Cup e Challenge Cup (Di martedì 7 dicembre 2021) Inizia questo weekend la corsa europea del Rugby, con il primo turno delle due Coppe continentale, la Champions Cup e la Challenge Cup. Le due formazioni italiane di Zebre Parma e Benetton Treviso saranno impegnate nella seconda manifestazione europea, anche se in questo primo fine settimana in campo scenderanno (Covid permettendo) solo i ragazzi di Parma. Le Zebre ospitano sabato a Parma i francesi del Biarritz, mentre Treviso dovrà aspettare una settimana prima dell’esordio, in un format rinnovato per la Challenge Cup. In Champions Cup, invece, le migliori formazioni d’Europa che si sfideranno per il trono. Ecco le sfide del primo turno delle due manifestazioni. Champions CUP – ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Inizia questo weekend la corsa europea del, con ildelle duecontinentale, laCup e laCup. Le due formazioni italiane di Zebre Parma e Benetton Treviso saranno impegnate nella seconda manifestazione europea, anche se in questofine settimana in campo scenderanno (Covid permettendo) solo i ragazzi di Parma. Le Zebre ospitano sabato a Parma i francesi del Biarritz, mentre Treviso dovrà aspettare una settimana prima dell’esordio, in un format rinnovato per laCup. InCup, invece, le migliori formazioni d’Europa che si sfideranno per il trono. Ecco le sfide deldelle due manifestazioni.CUP – ...

Advertising

zio_antunello : @DaiDea7 @Fraboyss Inutile che mi tiri fuori i video di quei bufali drogati a me piace il calcio non il rugby e mi… - sbattaggia : #rugby Le altre tre squadre coinvolte nel caos #Sudafrica stanno facendo i salti mortali per giocare il primo turno… -