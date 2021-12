Cristiano Ronaldo vince il quinto Pallone d’Oro – 7 dicembre 2017 – VIDEO (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 7 dicembre 2017 Cristiano Ronaldo mette in bacheca il quinto Pallone d’Oro, raggiungendo momentaneamente il rivale Messi Nella stagione 2016/17 vince il Mondiale per Club con una tripletta in finale, la Liga con 24 reti segnate, la Champions League – la seconda consecutiva – segnando una doppietta in finale contro la sua attuale squadra, la Juventus, e laureandosi per la quinta volta consecutiva capocannoniere del torneo. A chi poteva essere assegnato il Pallone d’Oro del 2017? Ovviamente a Cristiano Ronaldo, che lo riceve il 7 dicembre dopo avere vinto, nel corso della nuova stagione, anche la Supercoppa Europea. Per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 7mette in bacheca il, raggiungendo momentaneamente il rivale Messi Nella stagione 2016/17il Mondiale per Club con una tripletta in finale, la Liga con 24 reti segnate, la Champions League – la seconda consecutiva – segnando una doppietta in finale contro la sua attuale squadra, la Juventus, e laureandosi per la quinta volta consecutiva capocannoniere del torneo. A chi poteva essere assegnato ildel? Ovviamente a, che lo riceve il 7dopo avere vinto, nel corso della nuova stagione, anche la Supercoppa Europea. Per ...

