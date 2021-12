Meteo 5 dicembre: sole al Nord-Est e maltempo nel resto d’Italia (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Meteo per questa domenica 5 dicembre prevede un maltempo diffuso in tutta l’Italia con un rinnovato freddo, neve e vento. Domenica 5 dicembre una perturbazione interesserà la Penisola che porterà pioggia e neve sulle Alpi e Appennino anche a quote basse per il periodo. Il maltempo interesserà ancora le regioni a Nordest e quelle sul versante tirrenico e che sarà accompagnato da un generale calo termico. POTREBBE INTERESSARTI: Francesco Pannofino torna René Ferretti: quando esce Boris 4 Immagine indicativa Meteo 5 dicembre 2021 (fonte: gettyimages) Al Nord della Penisola il Nord-Ovest potrà godere di cieli soleggiati e solo a tratti nuvolosi, mentre il resto ... Leggi su ck12 (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilper questa domenica 5prevede undiffuso in tutta l’Italia con un rinnovato freddo, neve e vento. Domenica 5una perturbazione interesserà la Penisola che porterà pioggia e neve sulle Alpi e Appennino anche a quote basse per il periodo. Ilinteresserà ancora le regioni aest e quelle sul versante tirrenico e che sarà accompagnato da un generale calo termico. POTREBBE INTERESSARTI: Francesco Pannofino torna René Ferretti: quando esce Boris 4 Immagine indicativa2021 (fonte: gettyimages) Aldella Penisola il-Ovest potrà godere di cieliggiati e solo a tratti nuvolosi, mentre il...

Advertising

andreastoolbox : Allerta vento su Bari e provincia: maltempo in arrivo per domenica 5 - andreastoolbox : Meteo, allerta gialla a Palermo e provincia il 5 dicembre 2021 - bralex84 : Dati allenamento #alessiobrancaccio e #massimobrancaccio #vastomarina, 4 Dicembre 2021. Meteo sereno, temperatura a… - infoitinterno : Maltempo, allerta meteo a Livorno sabato 4 dicembre: codice giallo per mareggiate - kiara86769608 : RT @fanpage: Nuova allerta meteo emessa dalla Protezione Civile su diversi settori dell’Italia per la giornata di domani domenica 5 dicembr… -