Sci freestyle, Coppa del Mondo Steamboat 2021: nel big air successi dell'austriaco Matej Svancer e della cinese Gu Ailing Eileen (Di domenica 5 dicembre 2021) A Steamboat, negli USA, è andata in scena la tappa di Coppa del Mondo di big air dello sci freestyle, priva di azzurri in entrambe le finali disputate nella serata italiana. Ad imporsi nella finale maschile a 10 è l'austriaco Matej Svancer con 188.50, che precede lo statunitense padrone di casa Alexander Hall, secondo a quota 185.75, infine è terzo il transalpino Antoine Adelisse con 180.00. La finale femminile a 8 premia la cinese Gu Ailing Eileen con 184.25, la quale supera la transalpina Tess Ledeux, seconda con 177.50 e la norvegese Johanne Killi, terza a quota 177.00. CLASSIFICA MASCHILE 1 11 Svancer Matej AUT 90.50 3 98.00 1 JNS 188.50 2 2 HALL Alexander USA 91.75 2 JNS 94.00 1 185.75 3 5

