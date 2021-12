Andrea Nicole, la scelta della tronista a Uomini e Donne accende la polemica: “Stro**i, disonesti” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Putiferio a Uomini e Donne per la scelta di Andrea Nicole Conte. La decisione della 29enne infatti pare sia stata viziata da eventi e un incontro avvenuto all’insaputa di tutti, redazione compresa. Tante le reazioni oltraggiate nel corso del programma, tra cui quelle di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che non ci vanno per niente leggeri. Andrea Nicole sceglie Ciprian: scoppia la bufera nello studio Alta tensione nello studio di Maria De Filippi, secondo quanto riportano le anticipazioni sul programma. Sembra infatti che la scelta di Andrea Nicole Conte abbia finalmente fatto la sua scelta. Tra Alessandro Verdolini e Ciprian Aftim, la 29enne avrebbe scelto il secondo. Tuttavia, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Putiferio aper ladiConte. La decisione29enne infatti pare sia stata viziata da eventi e un incontro avvenuto all’insaputa di tutti, redazione compresa. Tante le reazioni oltraggiate nel corso del programma, tra cui quelle di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che non ci vanno per niente leggeri.sceglie Ciprian: scoppia la bufera nello studio Alta tensione nello studio di Maria De Filippi, secondo quanto riportano le anticipazioni sul programma. Sembra infatti che ladiConte abbia finalmente fatto la sua. Tra Alessandro Verdolini e Ciprian Aftim, la 29enne avrebbe scelto il secondo. Tuttavia, ...

Advertising

valeciccos : Io che leggo le anticipazioni del trono di Andrea Nicole. #uominiedonne - CronacaSocial : UeD: Andrea Nicole e Ciprian la fanno grossa e deludono la redazione e Maria De Filippi. ????… - akissbeforealie : RT @amicii_news: Non Andrea Nicole che fa la sua scelta a casa sua senza dire nulla alla redazione ??????????????#uominiedonne - royaladdicted_ : RT @royaladdicted_: Andrea Nicole sceglie a “casa sua” Ciprian e in un studio succede il macello... In tutto questo io impazzisco dal rider… - gemmadelsud91 : RT @Gernapoli2: È inutile che difendete Andrea Nicole se si voleva scopare Ciprian bastava sceglierlo prima dato che abbiamo capito tutti c… -