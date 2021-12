Materiale o immateriale | il pop è cool

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Vincitore della Targa Tenco nel 2015 come «miglior opera prima», il duo formato dai fratelli Jacopo e Niccolò Bodini si ripresenta con l’albumturale, un neologismo che – spiega la Scapigliatura – vuole essere una sorta di manifesto «pop e culturale». Mescolando riferimenti all’elettronica anni ottanta, omaggi alla canzone francese e qualche tributo ai Baustelle, mettono in fila una serie di canzoni intelligenti ricche di riferimenti all’attualità associate a riflessioni politiche e agganci con il privato. Bello. L'articolo proviene da il manifesto.

