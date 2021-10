Kanye West addio | il rapper cambia nome | ecco come si chiama adesso

Advertising

xFister : Kanye West cambia nome: ora si chiama Tonino Capatosta - TweetNotizie : Kanye West cambia ufficialmente il nome: si chiamerà solo «Ye». Un giudice lo accontenta - infoitcultura : Kanye West cambia ufficialmente il nome: si chiamerà solo «Ye». Un giudice lo accontenta - redazionerumors : Scopri quanti dollari ha speso #KimKardashian ha per acquistare la proprietà di Hidden Hills in California, dell'ex… - RegalinoV : Kanye West ha cambiato nome -

Ultime Notizie dalla rete : Kanye West

web Dite pure addio a, d'ora in poi il rapper sarà semplicemente Ye. Il tribunale ha accolto ufficialmente la sua richiesta di modifica del nome, riducendo semplicemente a Ye il suo nome di battesimo...Un giudice di Los Angeles ha accolto la richiesta didi cambiare il suo nome. Il rapper sarà d'ora in poi legalmente conosciuto come 'Ye'., che ha presentato la richiesta il 24 agosto, ha motivato il cambio di nome per 'motivi personali'...Kanye West e il nuovo nome. All'epoca dell'album intitolato Ye, uscito nel 2018, West aveva spiegato in un'intervista: «Ritengo che 'ye' sia la parola più usata nella Bibbia, e nella Bibbia significa ...«Da Kanye, che significa l’unico, sono passato a Ye che riflette il nostro bene, il nostro male, la nostra confusione, il nostro tutto». Ora il musicista non ha un secondo nome, né un cognome: è… Legg ...