Muoiono tre ballerini italiani in Arabia Saudita: incidente nel deserto (Di domenica 17 ottobre 2021) Tre italiani sono morti in un incidente nel deserto a Ryad, in Arabia Saudita. Lo si apprende da media locali. L'incidente risale a sabato, ma se n'è avuta notizia oggi. Le vittime sono tre ballerini: Antonio Caggianelli, di 33 anni, di Bisceglie (Barletta Andria Trani); Nicolas Esposto, di Cammarata, nell'Agrigentino; e Giampiero Giarri, di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. Caggianelli aveva partecipato all'ultima edizione della Notte della Taranta. I ballerini erano nel Paese arabo per esibirsi e, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare una escursione nel deserto con una comitiva di 10 persone. A quanto si apprende, i mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Oltre ai 3 italiani, altre 2 ...

