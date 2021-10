Juventus-Roma 1-0, Kean regala un’altra vittoria di “corto muso” ad Allegri (Di domenica 17 ottobre 2021) Il match A partire meglio tra Juventus e Roma sono i giallorossi, che fin da subito si rendono molto pericolosi in area bianconera, tanto da avere le occasioni per andare in vantaggio con Mancini di testa e Pellegrini da fuori. La Juventus, però, sblocca il match con Moise Kean, che colpisce di testa, superando Rui Patricio, dopo un bellissimo cross di De Sciglio e un tocco di Bentancur. La Roma cerca subito di pareggiare, ma deve rinunciare anche a Zaniolo che esce per infortunio. Nonostante tutto, la squadra di Mourinho si crea l’occasione dell’1-1, in un’azione molto confusionaria di Abraham in mezzo all’area, che riesce a passare per Mkhitaryan, il quale subisce fallo da rigore da Szczesny, ma riesce comunque a restituire il pallone a Abraham che segna, ma dopo che l’arbitro aveva già fischiato ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Il match A partire meglio trasono i giallorossi, che fin da subito si rendono molto pericolosi in area bianconera, tanto da avere le occasioni per andare in vantaggio con Mancini di testa e Pellegrini da fuori. La, però, sblocca il match con Moise, che colpisce di testa, superando Rui Patricio, dopo un bellissimo cross di De Sciglio e un tocco di Bentancur. Lacerca subito di pareggiare, ma deve rinunciare anche a Zaniolo che esce per infortunio. Nonostante tutto, la squadra di Mourinho si crea l’occasione dell’1-1, in un’azione molto confusionaria di Abraham in mezzo all’area, che riesce a passare per Mkhitaryan, il quale subisce fallo da rigore da Szczesny, ma riesce comunque a restituire il pallone a Abraham che segna, ma dopo che l’arbitro aveva già fischiato ...

Advertising

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - giovafrankie : @loryleo02 In realtà non è così. Non c'è nessuna norma legata ad un rigore: - Fantacalciok : Juventus – Roma 1-0, il tabellino del match -