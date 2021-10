Fiumicino, parte il censimento permanente della popolazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Fiumicino – A ottobre prende il via la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che, dal 2018, è diventato annuale e non più decennale e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie. Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Ogni anno le famiglie coinvolte nel censimento partecipano a una delle due rilevazioni campionarie: – una che prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat (rilevazione da Lista): vi ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 ottobre 2021)– A ottobre prende il via la nuova edizione dele delle abitazioni che, dal 2018, è diventato annuale e non più decennale e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie. Ilpermette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economicheche dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Ogni anno le famiglie coinvolte nelcipano a una delle due rilevazioni campionarie: – una che prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat (rilevazione da Lista): vi ...

Advertising

godandria : @matthewmoulson @lucasofri Il personale Alitalia, con qualche eccezione, è parte in causa, non vittima. L’ultima vo… - Elo9999 : Da tempo puntavano a questo e ce so riusciti ITA: l’hub lombardo anziché quello di Roma Fiumicino (dove non mancher… - ilfaroonline : Fiumicino, parte l’ottavo viaggio della memoria: destinazione Sant’Anna di Stazzema - antodelprino : +++Attenzione+++ Ai passeggeri #ITA che si imbarcano da Fiumicino, occhio che il Terminal è l’1 anche se sul bigli… - talusi : Se ne va un pezzo di storia. L'#Alitalia.?? Dopo 75 anni stasera atterrerà l'ultimo volo a #Fiumicino. C'è tanta am… -