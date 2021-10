(Di giovedì 14 ottobre 2021) Glidel007accusati di avere sequestrato e ucciso Giuliodevono tornare al Gup .È quanto deciso dalla terza corte d'Assise di Roma. La decisione è legata all'...

Quotidiano.net

Gli atti del processo agli 007 egiziani accusati di avere sequestrato e ucciso Giuliodevono tornare al Gup .È quanto deciso dalla terza corte d'Assise di Roma. La decisione è legata all'assenza in aula degli imputati, nodo affrontato nella prima udienza. Il processo ai quattro ......la verifica del certificato in base alle esigenze organizzative a 200 per la TV Sui turni...e mi si apre il processo a carico dei 4000 GTM accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio...Roma, 14 ottobre 2021 - Gli atti del processo agli 007 egiziani accusati di avere sequestrato e ucciso Giulio Regeni devono tornare al Gup .È quanto deciso dalla terza corte d'Assise di Roma. La decis ...Sono passati cinque anni dalla morte di Giulio Regeni e nell'aula bunker del carcere romano di Rebibbia comincerà, di fronte alla terza sezione della Corte di Assise, il processo a carico di quattro a ...