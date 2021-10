Calciomercato Inter | Inzaghi sorride | arriva a zero

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Beppe Marotta sta lavorando ad un possibile colpo aper quanto riguarda le prossime sessioni di mercato. Si tratta di Andrè Onana dell’Ajax per il quale l’ha intavolato una trattativa da tempo con il suo procuratore. Onana, Ajax,Sul portiere ci sono altre squadre Su Onana non c’è però soltanto l’. Anche il Barcellona pare aver preso più volte informazioni sull’estremo difensore dell’Ajax. Sullo sfondo c’è pure il Napoli che però pare indietro rispetto alle due squadre sopra citate. LEGGI ANCHE:, incontro in vista per trattare il suo rinnovo! LEGGI ANCHE: Il Milan sfida Juve eper l’erede di Ibra: il piano di Maldini! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

Advertising

Gazzetta_it : Inter, tra gennaio e giugno servono altri 100 milioni. Addio a un altro big - DiMarzio : Situazione rinnovi in casa @Inter: le ultime su #Lautaro, #Barella e #Brozovic - KaneACMilan : RT @cmdotcom: #Inter e #Milan su #Alvarez, l'agente: 'Può giocare con #Lautaro o con Ibrahimovic. Basta che arrivi un club serio' https://t… - SimoneTogna : Esclusiva per #fcinternews, Hidalgo, agente Julian #Alvarez: “Ha qualcosa di Milito e potrebbe giocare con Lautaro… - ParmeshSriv : RT @cmdotcom: #Inter e #Milan su #Alvarez, l'agente: 'Può giocare con #Lautaro o con Ibrahimovic. Basta che arrivi un club serio' https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

InterLive.it

Il Leone dovrà scontare due turni di squalifica dopo il rosso rimediato a Bologna , e il primo sarà proprio contro l'del suo ex allenatore Inzaghi. Il ballottaggio principale è quindi riferito ...E il suo agente, Fernando Hidalgo, ne parla a FcInterNews : 'See Milan sono interessate? Non lo so, nessuna delle due mi ha chiamato. Paragone con Milito? Ogni giocatore ha le sue ...Il club biancoceleste ha siglato un accordo biennale (con opzione fino al 2024) con la società di Singapore che tratta criptovalute. Sabato contro l'Inter il debutto sulle maglie.L’assegnazione dell’arbitro per il big match di domenica sera rischia di alimentare la carica dell’allenatore, già abbastanza critico verso gli arbitraggi delle ultime settimane.