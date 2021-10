Calcio a 5, Serie A: il Pesaro passa di misura a Matera, Napoli-Aniene pari e patta (Di giovedì 14 ottobre 2021) I posticipi della seconda giornata della Serie A di Calcio a 5 hanno portato con loro ben diciassette reti da mandare a referto e negli archivi della stagione 2021-2022 del massimo Campionato Italiano di futsal. Andiamo a vedere come sono andate le cose in Matera-Pesaro e Napoli-Aniene. In Basilicata alla fine a vincere sono stati gli ospiti. I campioni d’Italia si sono infatti imposti con lo score di 4-5 al termine di una gara decisa dallo sfortunato autogol di Hrkac, nella quale “l’ascensore emozionale” del duello fra gli uomini di Nitti e di Colini è stato incredibile. Marchigiani avanti 1-3 nel primo tempo, con Borruto grande protagonista, poi il 3-3 dei lucani, trascinati da Pulvirenti e lo stesso Hrkac. Botta e risposta in apertura di ripresa sull’asse Santos-Canal per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) I posticipi della seconda giornata dellaA dia 5 hanno portato con loro ben diciassette reti da mandare a referto e negli archivi della stagione 2021-2022 del massimo Campionato Italiano di futsal. Andiamo a vedere come sono andate le cose in. In Basilicata alla fine a vincere sono stati gli ospiti. I campioni d’Italia si sono infatti imposti con lo score di 4-5 al termine di una gara decisa dallo sfortunato autogol di Hrkac, nella quale “l’ascensore emozionale” del duello fra gli uomini di Nitti e di Colini è stato incredibile. Marchigiani avanti 1-3 nel primo tempo, con Borruto grande protagonista, poi il 3-3 dei lucani, trascinati da Pulvirenti e lo stesso Hrkac. Botta e risposta in apertura di ripresa sull’asse Santos-Canal per il ...

