Siena | vittoria di Letta con il 49 | 92% Il voto rafforza il governo Draghi

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Enricovince la sua sfida nel collegio diper la Camera, ma quello del Partito Democratico non è un trionfo. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso direttamente da chi sta seguendo lo spoglio delle schede nei seggi,è in testa in tutta la provincia ma... Segui su affaritaliani.it

amendolaenzo : Complimenti a @EnricoLetta per la vittoria di Siena e per i meravigliosi successi di Milano, Napoli e Bologna. Prot… - MonicaCirinna : La vittoria di @EnricoLetta a Siena a quelle di Sala, Lepore e Manfredi dimostrano che il @pdnetwork è guida del ce… - repubblica : Enrico Letta vince le elezioni suppletive a Siena ed entra nella Camera. Con 192 sezioni scrutinate su 292, è die… - Deputatipd : Un abbraccio e un benvenuto al segretario @EnricoLetta che, con la vittoria alle elezioni suppletive di Siena, entra nella… - giampieri_f : la vittoria di Letta Junior spiegata: senza il simbolo del PD gli elettori pensavano che il candidato fosse Gianni…

In effetti il partito guidato da Enrico Letta, che torna in Parlamento avendo vinto le suppletive di, canta. Ma, in realtà, questo sembra più il caso di una partita che è stata persa ...... serve " si diceva - che intervenga, direttamente, il segretario del Pd , Enrico Letta , a sua volta assai ebbro per l'altrettanto rotondanel collegio uninominale di(49%), per ...Due casi, su tutti. Il primo è di tipo generale: la Lega e Fratelli d'Italia hanno insistito nel polemizzare sul green pass e nello strizzare l'occhio ai no-vax. Non sono entrati in sintonia con le mi ...Ora, però, Letta comanderà le truppe dem dal Parlamento per ‘spianare’ la minoranza renziana. Probabile la ‘chiama’ a un congresso anticipato ...