GF VIP, Zelletta rivela l'incredibile motivo che lo portò a uscire dalla casa (Di martedì 28 settembre 2021) Un'improvvisa confessione di Andrea Zelletta ha riacceso i riflettori sul Grande Fratello Vip 5 a distanza da molti mesi dalla puntata finale. L'ex tronista ha spiegato cosa lo spinse ad abbandonare temporaneamente la casa. Come ricorderete, quell'episodio scatenò numerose polemiche anche perchè una volta rientrato raccontò agli altri concorrenti alcune vicende esterne legate all'attualità, violando di fatto il regolamento del reality. A Zelletta andò bene visto che Signorini optò per un richiamo verbale senza squalifica, ma su ciò che era successo in quel periodo è rimasto il mistero. Ora Andrea ha deciso di raccontare tutto, nonostante questo possa indispettire gli autori del reality di Canale 5. L'ex tronista è stato ospite dell'ultima puntata di GF Vip Party, programma condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi. ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 28 settembre 2021) Un'improvvisa confessione di Andreaha riacceso i riflettori sul Grande Fratello Vip 5 a distanza da molti mesipuntata finale. L'ex tronista ha spiegato cosa lo spinse ad abbandonare temporaneamente la. Come ricorderete, quell'episodio scatenò numerose polemiche anche perchè una volta rientrato raccontò agli altri concorrenti alcune vicende esterne legate all'attualità, violando di fatto il regolamento del reality. Aandò bene visto che Signorini optò per un richiamo verbale senza squalifica, ma su ciò che era successo in quel periodo è rimasto il mistero. Ora Andrea ha deciso di raccontare tutto, nonostante questo possa indispettire gli autori del reality di Canale 5. L'ex tronista è stato ospite dell'ultima puntata di GF Vip Party, programma condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi. ...

