Calcio a 5, Mondiali Lituania 2021: il Portogallo batte la Spagna e va in semifinale assieme al Kazakistan (Di lunedì 27 settembre 2021) Ai Mondiali 2021 di Calcio a 5, in corso di svolgimento in Lituania, le emozioni non mancano mai. La seconda giornata del programma dedicato ai quarti di finale, dopo i passaggi del turno di Brasile e Argentina nelle partite di ieri, ha regalato ancora tante emozioni promuovendo al prossimo step Portogallo e Kazakistan. Portogallo-Spagna 4-2 Il derby iberico sorride ai lusitani. Dopo lo 0-0 nervoso e inconcludente dei primi venti minuti, nella ripresa succede letteralmente di tutto: la Spagna va sul 2-0 con Adolfo e Adri, che segnano nei primi cinque minuti del secondo tempo, ma i portoghesi, pur “colpiti al mento da un cazzotto fortissimo”, non vanno al tappeto, anzi, reagiscono. Si scollina la mezz’ora e in cinque minuti arriva la ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Aidia 5, in corso di svolgimento in, le emozioni non mancano mai. La seconda giornata del programma dedicato ai quarti di finale, dopo i passaggi del turno di Brasile e Argentina nelle partite di ieri, ha regalato ancora tante emozioni promuovendo al prossimo step4-2 Il derby iberico sorride ai lusitani. Dopo lo 0-0 nervoso e inconcludente dei primi venti minuti, nella ripresa succede letteralmente di tutto: lava sul 2-0 con Adolfo e Adri, che segnano nei primi cinque minuti del secondo tempo, ma i portoghesi, pur “colpiti al mento da un cazzotto fortissimo”, non vanno al tappeto, anzi, reagiscono. Si scollina la mezz’ora e in cinque minuti arriva la ...

