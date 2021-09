Un’altra tegola in attacco: rischia di saltare anche la Juventus (Di sabato 25 settembre 2021) Problemi in attacco dopo il turno infrasettimanale: risentimento distrattivo al polpaccio, rischia di saltare anche la Juventus Una tegola dietro l’altro. Ancora un infortunio in attacco e questa volta per Juric l’emergenza è evidente. Con Andrea Belotti ancora fermo ai box per un problema fisico che si sta trascinando da inizio stagione, il Torino deve Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 settembre 2021) Problemi indopo il turno infrasettimanale: risentimento distrattivo al polpaccio,dilaUnadietro l’altro. Ancora un infortunio ine questa volta per Juric l’emergenza è evidente. Con Andrea Belotti ancora fermo ai box per un problema fisico che si sta trascinando da inizio stagione, il Torino deve Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SoniaS15174869 : @CamiciSonia Seher ha perso la ragione... Ma la ritroverà vedrai appena le arriva un'altra tegola.. - vivoperlinter : #InterAtalanta: dopo i dubbi su #Correa, un'altra tegola cade su #Inzaghi - thevolleynews : Altra tegola in casa Imoco: Sylla ai box per un infortunio al ginocchio - - DomenicoMainie1 : @beabri Ci mancava pure l'endorsement di Feltri! Un'altra tegola sulla Palombelli... - vincepolizzi : @borghi_claudio Certo non c’entra con la UE, ma un’altra bella tegola cascataci sulla nuca è stata la sconfitta di Trump. -