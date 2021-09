Live: a 20 dalla fine Brahim porta avanti il Milan, mentre raddoppia l'Empoli con Stulac (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milan - Venezia 1 - 0 77': punizione pericolosissima per il Venezia, Theo spara un colpo potentissimo, ma troppo centrale, Maenpaa respinge 73': c'è l'esordio di Pellegri con la maglia rossonera. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 settembre 2021)- Venezia 1 - 0 77': punizione pericolosissima per il Venezia, Theo spara un colpo potentissimo, ma troppo centrale, Maenpaa respinge 73': c'è l'esordio di Pellegri con la maglia rossonera. ...

Advertising

juventusfc : Allegri ???? «Parlare del passato non ha senso. Domani bisogna vincere, non c'è altro da dire. Chi parte dalla panchi… - hansvnflower : RT @starsforjeon: Vi immaginate avere ‘My Universe’ in live? Non so, magari con Chris Martin e Min Yoongi al pianoforte, accompagnati dalla… - starsforjeon : Vi immaginate avere ‘My Universe’ in live? Non so, magari con Chris Martin e Min Yoongi al pianoforte, accompagnati… - aiga_di : ?????????? Live (Online)dalla sessione III A del Congresso AIGA #aigalecco #polimi #pololecco #frane - RetweeterFN : RT @queen14_x: Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Fortnite) live at -