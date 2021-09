Sotto il sole di Riccione | trama e cast del film con Cristiano Caccamo e Lorenzo Zurzolo in onda questa sera

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 settembre 2021) La proposta di Canale5 per la primata di martedì 21 settembre 2021 è la prima visione assoluta di unche ha riscontrato un buon successo dalla sua pubblicazione su Netflix avvenuta un anno fa, puntando tutto su di unvariegato con volti noti del cinema ed interessanti nuove promesse oltre che sulle canzoni dei The Giornalisti che danno anche il titolo alla pellicola.ildisarà trasmesso per la prima volta sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa. Laed ildelildi: ile le curiosità delinsu Canale5il ...