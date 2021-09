Merk & Tremont | disponibile in pre save il nuovo singolo con Tim North VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di martedì 21 settembre 2021) Dopo i grandi successi di Hands Up – con i DNCE – e di Good Times con Ghali, il duo di produttori torna con il;U In uscita il 24 settembre il;U, del duo di produttoriinsieme al rapper Tim. U;U è undal ritmo incalzante e dalle atmosfere clubbing. Bassi potenti e sonorità pop completano la canzone e la rendono all’avanguardia, insieme alla voce di Tim. Il rapper e produttore canadese, il cui stile musicale spazia dall’urban al pop, portando con sé la sensibilità urbana e dando vita a un suono unico e personale, è stato scoperto su SoundCloud nel 2018 da Dre London, manager di Post Malone. In seguito il ...