Avanziamo insieme | arretriamo insieme | esultiamo insieme Una falange oplitica macedone

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 settembre 2021) Preghiamo per le gretti menti di chi urla odio mentre in campo va di scena l’unico spettacolo degno del prezzo del loro biglietto: Il Napoli. Il Vesuvio è Nero. Tempera i pastelli e distribuisce colori. Accudisce i battiti dei deboli e arma i pugni dei forti. Il palo non gli sorride lui sorride al pallone. Fabian è Divino. Ovunque giochi. Rui intuisce, Lorenzo fa impazzire il cielo lanciandogli un arcobaleno. Victor sfonda con tutta la rabbia che ha nello stomaco. Udine è caduta prima di veder la luna. 4 tocchi. Tempo, spazio e concretizzazione. Il Napoli omaggia la pallacanestro. Schema prefetto. La favola di Amir, il cinese sulla riva che vede la palla arrivare… Riscatto. Mettete Anguissa davanti ad ogni buffet ai matrimoni e state certi che ognuno avrà la sua parte. Non lascia passare nessuno. Il guardiano del faro. Devastante . Non sai mai chi scaglia la sarissa, ma sai che sarà ...