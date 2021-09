Amedeo Goria | “Io e la mia compagna lo facciamo 5 volte al giorno Al GF Vip ”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 19 settembre 2021) Non è un buon momento per. E' quasi trascorsa la prima settimana dentro la casa del gande fratello vip e lui inizia a sentire i primi 'problemi' di vita di coppia, lui che era abituato a farlo 5al. Fuori dalla casa del GF Vip, continua (nonostante lo scetticismo generale) la storia tra la modella Vera Miales e il giornalista, tra i due 31 anni di differenza. Per lei 36 anni, per lui 67. Vera Miales è nata in Moldavia, mentre il giornalista sportivo è l'ex marito di Maria Teresa Ruta, con la quale ha avuto due figli, Guenda e Gian ...