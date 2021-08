Lotta | Olimpiadi Tokyo | Abraham Conyedo al settimo cielo | “Una medaglia che significa tutto per me”

(Di sabato 7 agosto 2021) E’ stato l’italo cubanoa garantire la 39maper la spedizione italiana in queste. Iltore 27enne, nella categoria fino ai 97 kg, è riuscito a prevalere nella Finale del terzo posto il turco Suleyman Karadeniz. Un bronzo di grandissimo valore dal momento che, dopo essere stato sotto nello score,è riuscito a ribaltare il punteggio, aggiudicandosi il match per 6-2. La chiamata di un challenge dalla squadra turca, rifiutato però dal collegio arbitrale, ha fissato il riscontro conclusivo del confronto. “Questa...

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Lotta, categoria 97 kg: medaglia di bronzo per l'azzurro Conyedo #ANSA #Tokyo2020 - SkyTG24 : Abraham #Conyedo è medaglia di #bronzo nella lotta libera, categoria 97 kg e la medaglia n°39 per l'Italia a… - Eurosport_IT : Abraham Conyedo ci regala la 39ª medaglia azzurra ai Giochi di Tokyo! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020

Abraham Conyedo ha vinto la medaglia di bronzo nellalibera nella categoria dei 97kg, battendo il turco Suleyman Karadeniz. Conyedo aveva ...Abraham Conyedo , grazie al bronzo conquistato nellalibera, ha regalato all'Italia la sua medaglia numero 39. Al termine della gara, l'azzurro originario di Cuba non è riuscito a nascondere gioia ed emozione. Non a caso, il lottatore ha affermato:...Il medagliere azzurro si arricchisce con un altro bronzo, nella lotta libera (97Kg). Abraham Conyedo vince in finale, dopo il ripescaggio, battendo 6-2 il turco Suleyman Karadeniz. Per l’Italia si tra ...Ancora una medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo , in Giappone. Con 39 medaglie l'Italia continua ad alzare il livello ...