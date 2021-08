Enrica Bonaccorti racconta il doloroso incidente: “Ho visto il braccio di qui, la mano di là” (Di giovedì 5 agosto 2021) Quella di Enrica Bonaccorti non sembra essere un’estate semplice. Qualche settimana fa, la conduttrice aveva annunciato sul suo profilo Instagram di essersi lesionata gravemente il braccio cadendo nella sua casa vacanze. Poche ore fa è tornata in tv come ospite di Dedicato, condotto da Serena Autieri e ha parlato del brutto incidente che l’ha vista protagonista. Enrica Bonaccorti torna in tv con il braccio al collo: la reazione di Serena Autieri Questa mattina, Enrica Bonaccorti è stata intervista da Serena Autieri nel suo programma ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 agosto 2021) Quella dinon sembra essere un’estate semplice. Qualche settimana fa, la conduttrice aveva annunciato sul suo profilo Instagram di essersi lesionata gravemente ilcadendo nella sua casa vacanze. Poche ore fa è tornata in tv come ospite di Dedicato, condotto da Serena Autieri e ha parlato del bruttoche l’ha vista protagonista.torna in tv con ilal collo: la reazione di Serena Autieri Questa mattina,è stata intervista da Serena Autieri nel suo programma ...

Advertising

zazoomblog : Paura per Enrica Bonaccorti: “ho visto il braccio andare da un’altra parte” - #Paura #Enrica #Bonaccorti: #visto - infoitcultura : Paura per Enrica Bonaccorti: «Ho avuto un incidente, ho visto il braccio staccarsi». Serena Autieri commossa - infoitcultura : Dedicato, il dramma di Enrica Bonaccorti: 'Ho visto il mio braccio andare da un'altra parte', com'è ridotta - zazoomblog : Dedicato Enrica Bonaccorti: “Ho avuto un incidente ho visto il braccio andare da un’altra parte e ho sentito ‘crac”… - zazoomblog : Paura per Enrica Bonaccorti a Dedicato: Ho avuto un incidente ho visto il braccio staccarsi. Poi scoppia in lacrime… -