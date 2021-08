“Vaccinatevi tutti, io ho sbagliato a non farlo. Si sta malissimo”. Il videoappello della paziente ricoverata per Covid ad Agrigento (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Ho sbagliato a non vaccinarmi. Grazie alle cure dei medici ora sto un po’ meglio. Ma io ho rischiato la vita, voi Vaccinatevi”. È il videomessaggio registrato nell’ospedale di Ribera, in provincia di Agrigento, da una paziente ricoverata a causa delle conseguenze del coronavirus. La donna ha la mascherina per l’ossigeno, parla a fatica e a tratti non riesce trattenere il pianto. “È stata una cosa bruttissima – dice – si sta malissimo”. tutti quelli intorno a lei, racconta, non sono vaccinati. “Abbiamo sbagliato tutti. Andate subito a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Hoa non vaccinarmi. Grazie alle cure dei medici ora sto un po’ meglio. Ma io ho rischiato la vita, voi”. È il videomessaggio registrato nell’ospedale di Ribera, in provincia di, da unaa causa delle conseguenze del coronavirus. La donna ha la mascherina per l’ossigeno, parla a fatica e a tratti non riesce trattenere il pianto. “È stata una cosa bruttissima – dice – si sta”.quelli intorno a lei, racconta, non sono vaccinati. “Abbiamo. Andate subito a ...

Advertising

UniPadova : ?? La lettera del Rettore alle studentesse e studenti Unipd: “Vaccinatevi, per voi stessi, per le persone a voi care… - Davide_Pancotti : @giuslit Ottimo il #greepass funziona. Avanti così #vaccinatevi tutti e più rapidamente possibile. - bogomite : RT @LaStampa: Agrigento, no vax pentita lancia appello dall'ospedale: 'Vaccinatevi tutti, si sta malissimo' - VirginiaPanzeri : RT @Maria15112786: Agrigento, l'appello dal letto di ospedale di una no-vax pentita: 'Ho sbagliato, vaccinatevi tutti' - capricorne_o : Agrigento, no vax pentita lancia appello dall'ospedale: 'Vaccinatevi tutti, si sta malissimo'… -