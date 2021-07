Nek, dal successo al brutto incidente alla mano: cosa accadde quel terribile giorno (Di sabato 31 luglio 2021) Novembre scorso Nek è rimasto gravemente ferito in un grave incidente domestico che gli poteva costare la perdita di alcune dita. Il cantante ha raccontato l’accaduto in un intervista a Verissimo. Nek-AltraNotizia Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, è un amatissimo cantautore e polistrumentista italiano. Il suo timbro di voce, che ha fatto innamorare i suoi fan, è caratterizzato da un colore che solo lui possiede. Nato a Sassuolo il 6 gennalio 1972, il cantante nel corso della sua carriera ha venduto oltre 10 milione di dischi in tutto il mondo. Il suo esordio nel campo musicale risale al 1986 , ma solo nel 1992 ha pubblicato il suo primo album in ... Leggi su altranotizia (Di sabato 31 luglio 2021) Novembre scorso Nek è rimasto gravemente ferito in un gravedomestico che gli poteva costare la perdita di alcune dita. Il cantante ha raccontato l’accaduto in un intervista a Verissimo. Nek-AltraNotizia Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, è un amatissimo cantautore e polistrumentista italiano. Il suo timbro di voce, che ha fatto innamorare i suoi fan, è caratterizzato da un colore che solo lui possiede. Nato a Sassuolo il 6 gennalio 1972, il cantante nel corso della sua carriera ha venduto oltre 10 milione di dischi in tutto il mondo. Il suo esordio nel campo musicale risale al 1986 , ma solo nel 1992 ha pubblicato il suo primo album in ...

