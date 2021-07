Cartoceto | prima truffa poi minaccia l' ex compagna di scuola | arrestata con il compagno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cartoceto prima

corriereadriatico.it

- La truffa e il raggiro arriva da una ex compagna di scuola . Una 30enne residente ae il suo compagno di 44 anni finiscono nei guai, accusati di truffa reiterata in concorso e lei anche di estorsione. Ieri mattina davanti al Gup di Pesaro l'interrogatorio di garanzia della ...Una relazione iniziata nel 2001, poi i cinque figli e la convivenza tra, Lucrezia e Colli ... Poi lui se n'è andato di casache arrivasse il provvedimento di allontanamento emesso dal ...CARTOCETO - La truffa e il raggiro arriva da una ex compagna di scuola. Una 30enne residente a Cartoceto e il suo compagno di 44 anni finiscono nei guai, accusati di truffa reiterata in concorso ...Il progetto, che si avvale del sostegno della Regione Marche, mira a far conoscere e valorizzare l’olio DOP Cartoceto all’interno del tessuto alberghiero della costa adriatica ...