Jim Morrison, morta l’ex moglie Patricia Kennealy (Di venerdì 30 luglio 2021) Jim Morrison, addio alla vedova Patricia Kennealy: è stata una delle prime donne a occuparsi di critica musicale degli Usa Patricia Kennealy (foto Facebook)Patricia Kennealy era nota come la vedova dell’immortale cantautore Morrison ma non ha avuto solo una vita di comparsa accanto a lui. Era una grande scrittrice che si è dedicata anche al giornalismo ed è morta a New York a 75 anni. A dare la notizia è stato il sito del magazine di fantascienza Locus. Tra i vari libri pubblicati (molti di genere ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021) Jim, addio alla vedova: è stata una delle prime donne a occuparsi di critica musicale degli Usa(foto Facebook)era nota come la vedova dell’imle cantautorema non ha avuto solo una vita di comparsa accanto a lui. Era una grande scrittrice che si è dedicata anche al giornalismo ed èa New York a 75 anni. A dare la notizia è stato il sito del magazine di fantascienza Locus. Tra i vari libri pubblicati (molti di genere ...

