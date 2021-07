Covid | virologo Menichetti | “Cautela su vaccino a under 12”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Ho espresso qualche perplessità sui vaccini antiai bambini molto piccoli e continuo a non essere completamente convinto che sia un target qualificante”. Lo dice all’Adnkronos Salute ilFrancesco, primario di malattie infettive all’ospedale di Pisa, dopo che negli Usa l’agenzia regolatoria del farmaco Fda ha sollecitato Pfizer ad ampliare la platea per gli studi clinici sull’efficacia dela mRna nella fascia 5-11 anni per la quale l’azienda aveva annunciato i primi risultati già per settembre seguiti da quelli per la fascia 2-5 anni e 6 mesi-2 anni entro dicembre. “Adesso vedremo i ...

